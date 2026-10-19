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        Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 10 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        İstanbul'dan geldikleri Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibinin bulunduğu noktaya ulaşıldı. Saat 17.00 sıralarında grupla temas kuran AFAD ekibi, kurtarma çalışması başlattı.

        Gruptakiler mahsur kaldıkları kayalık alandan ip teknikleri kullanılarak su üzerinden tek tek karşıya geçirildi. Güvenli noktaya alınan gruptakiler daha sonra ekiple birlikte bölgeden çıkmak için yürüyüşe geçti.

        Öte yandan grubun mahsur kaldığı bölgeden kurtarılma anları dron kamerasına yansırken, arazideki sarp kayalık noktalar ve debisi yüksek akarsular dikkati çekti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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