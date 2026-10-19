Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Karşıt Görüş - 18 Ekim 2026 (AK Parti'ye Geçecek Yeni Başkan Kim?)

Türkiye siyasetinde seçim takvimi, olası ittifaklar ve siyasi transferler Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Seçim tarihine ilişkin tartışmalar, sandığa gidilene kadar yaşanabilecek siyasi sürprizler ve partilerin seçim hazırlıkları değerlendirildi. Siyasi dengeleri değiştirebilecek yeni hamlelerin g... Daha Fazla Göster Türkiye siyasetinde seçim takvimi, olası ittifaklar ve siyasi transferler Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Seçim tarihine ilişkin tartışmalar, sandığa gidilene kadar yaşanabilecek siyasi sürprizler ve partilerin seçim hazırlıkları değerlendirildi. Siyasi dengeleri değiştirebilecek yeni hamlelerin gündeme gelip gelmeyeceği tartışıldı. Seçim sürecinde hangi partilerin ittifak kurabileceği ve siyasi iş birliklerinin nasıl şekillenebileceği de programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. CHP ile YENİ Parti arasındaki ilişkiler, muhalefet cephesindeki olası yakınlaşmalar ve seçim öncesi transfer iddiaları farklı senaryolar üzerinden ele alındı. Kamuoyu araştırmalarında partilerin oy oranları ve seçmen tercihlerindeki değişimler de değerlendirildi. Anket sonuçları siyasette nasıl bir tablo ortaya koydu? Olası ittifaklar seçim sonuçlarını nasıl etkileyebilir? Partilerin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiler ve seçim yarışının olası yönü tartışıldı. Karşıt Görüş'te Kerem Kırçuval sordu; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya, Yazar Nur Tuğba Aktay, Siyaset Bilimci Elif Şahin ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, seçim takvimi tartışmalarını, siyasi transfer iddialarını, ittifak senaryolarını ve partilerin oy oranlarına ilişkin araştırmaları değerlendirdi. Daha Az Göster