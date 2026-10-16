Edirne'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor Çalışmalara İzmir ve Tekirdağ’dan gelen jandarma su altı arama ve kurtarma görevlileri ile dalgıç polisler de katıldı.

Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi. Çift ile 3 çocuğu, botla Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinden Meriç Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra bot alabora oldu. Suya düşen anne, baba ve bir çocuğu, nehirdeki adacığa çıktı, 2 çocuk ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kızları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Kayıp 2 çocuk için ise nehirde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri dün nehirde botla, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma yaptı. Gün boyu süren çalışmaların sonuç alınamadı.

Bugün yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmalarına İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen 6 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile Tekirdağ’dan dalgıç polisler destek verdi. Ekipler, nehre inerek özel ekipmanlarla arama yapıyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.