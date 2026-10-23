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        Haberler Gündem Güvenlik MESEM okullarına yönelik operasyonda: 22 tutuklama

        MESEM okullarına yönelik operasyonda: 22 tutuklama

        Mersin'de Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 06:47 Güncelleme:
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        MESEM okullarına yönelik operasyonda: 22 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi.

        Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

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        İHA'nın haberine göre operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 39 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürülerek ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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