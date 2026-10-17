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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı

        MHP lideri Bahçeli, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamız da kavgamız da birdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve milli bağlara dikkat çekerek Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ"

        Bahçeli, mesajında 18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti'ne değinerek şu ifadeleri kullandı:

        "18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

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        Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasını bir milletin esarete karşı duruşunun simgesi olarak nitelendiren Bahçeli, 2020'deki Karabağ Zaferi'nin de ülkenin bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığını belirtti.

        Bahçeli, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" sözünün Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin özünü oluşturduğunu ifade etti.

        "TEK MİLLET, İKİ DEVLET"

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Bahçeli, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünü hatırlattı.

        Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla bütün zorluklara birlikte göğüs gerdiğini belirterek, iki ülkenin gelecekte de ortak bir duruş sergilemeye devam edeceğini söyledi.

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        "BİZ AYNI SOYDAN BİR ANANIN İKİ OĞLUYUZ"

        Açıklamasının sonunda Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

        "Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamız da kavgamız da birdir."

        Bahçeli, Azerbaycan halkının Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü bir kez daha kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti.

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