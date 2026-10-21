Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tekin, ziyaretinin kızının nikah törenine davet amacı taşıdığını belirtti.

"KIZIMIN NİKAHINA DAVET ETMEK İÇİN GELDİM"

Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"SİYASİ BİR KONUYA GİRMEDİK"

Görüşmede siyasi konuların konuşulmadığını vurgulayan Tekin, "Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik." dedi.