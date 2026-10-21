Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızının 18 Kasım'da yapılacak nikah törenine davet etmek için ziyaret ettiğini belirterek, görüşmede siyasi konuların ele alınmadığını söyledi

        Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Tekin'den CHP'ye nikah ziyareti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

        Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tekin, ziyaretinin kızının nikah törenine davet amacı taşıdığını belirtti.

        "KIZIMIN NİKAHINA DAVET ETMEK İÇİN GELDİM"

        Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "SİYASİ BİR KONUYA GİRMEDİK"

        Görüşmede siyasi konuların konuşulmadığını vurgulayan Tekin, "Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki çocuğun 30 bin lira borç için vurulduğu iddiası

        ADANA'da temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan N. Musaoğlu'nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), "30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun" dedi....
        #Yusuf Tekin
        #Kılıçdaroğlu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri