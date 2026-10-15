Muğla'da Dinamik Yaşam Merkezi yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Başkanlık Binası’nda, Büyükşehir Belediyesi ile TURSAV arasında TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi Ortak Hizmet Projesi Ön Protokolü imzalandı.

Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 10 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan merkez, farklı yaş gruplarından vatandaşların yararlanabileceği sosyal ve kültürel alanları bir araya getirecek.

TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi bünyesinde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. Merkezde ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel hizmet birimleri oluşturulacak. Engelli bireylerin bağımsız kullanımına uygun şekilde tasarlanacak merkezle vatandaşların sağlıklı yaşam olanaklarından yararlanması ve sosyal hayata daha aktif katılması hedefleniyor.

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İmzalanan protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi proje alanını sağlayarak gerekli planlama ve izin süreçlerini yürütecek, yapım çalışmalarını denetleyecek. TURSAV ise merkezin projelendirilmesini, yapım maliyetinin tamamını, inşasını ve işletilmesini üstlenecek. İki etap halinde hayata geçirilmesi planlanan merkezde, Büyükşehir Belediyesi de kendisine ayrılan kullanım kontenjanı kapsamında vatandaşların hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak.

PEKİN: PROJE MUĞLA'YA VE TURİZM SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, “TURSAV olarak Muğla’da bir yaşam merkezi kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bu toplumsal projeye önemli destekleri oldu. Bugün de projenin ön protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Hayata geçireceğimiz merkezin hem turizm dünyasına hem de Muğla’mıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeye verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

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ARAS: BİRÇOK HİZMETİ AYNI MERKEZDE BULUŞTURACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kentin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirterek kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Belediyeler olarak yetki ve sorumluluklarımız doğrultusunda birçok çalışmayı kendi imkânlarımızla gerçekleştirebiliriz. Ancak sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte hareket ettiğimizde bu çalışmalar çok daha kapsayıcı hale geliyor. Bizim için en önemli konulardan biri de kentimizde bu ortak çalışma kültürünü oluşturmak ve güçlendirmek.

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Hayata geçireceğimiz TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi, Muğla'nın sosyal ve kültürel yaşamına, sağlıklı yaşam olanaklarına ve erişilebilirliğine önemli katkılar sağlayacak. Muğla, turizm sektörüyle öne çıkan bir kent. Turizm sektörünün deneyimli temsilcilerinin böyle bir projeyi tasarlayarak Muğla'da hayata geçirmek istemeleri, kentimiz ve turizm sektörü açısından da büyük önem taşıyor.

Akçaova Mahallemizde 10 bin metrekareyi aşan bir alanda TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. İmzaladığımız protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak projenin uygulanacağı alanı tahsis edeceğiz.

Merkezin inşaatı ve işletmesi ise TURSAV tarafından gerçekleştirilecek. Merkezimizde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı beslenme danışmanlığı birimleri, sosyal ve kültürel etkinlik alanları ile yaşlı ve engelli bireylere yönelik özel hizmet birimleri yer alacak. Böylece kentimizin ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti aynı merkezde vatandaşlarımızla buluşturacağız.” dedi.