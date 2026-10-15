Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için protokol imzalandı

        Muğla'da Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için protokol imzalandı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) arasında, Menteşe'de TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için ortak hizmet projesi ön protokolü imzalandı. Merkezde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. Merkezde ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel hizmet birimleri oluşturulacak. TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, projenin Muğla'ya ve turizm sektörüne katkı sağlayacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kentin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirterek kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muğla'da Dinamik Yaşam Merkezi yapılacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Başkanlık Binası’nda, Büyükşehir Belediyesi ile TURSAV arasında TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi Ortak Hizmet Projesi Ön Protokolü imzalandı.

        Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 10 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan merkez, farklı yaş gruplarından vatandaşların yararlanabileceği sosyal ve kültürel alanları bir araya getirecek.

        TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi bünyesinde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. Merkezde ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel hizmet birimleri oluşturulacak. Engelli bireylerin bağımsız kullanımına uygun şekilde tasarlanacak merkezle vatandaşların sağlıklı yaşam olanaklarından yararlanması ve sosyal hayata daha aktif katılması hedefleniyor.

        REKLAM

        İmzalanan protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi proje alanını sağlayarak gerekli planlama ve izin süreçlerini yürütecek, yapım çalışmalarını denetleyecek. TURSAV ise merkezin projelendirilmesini, yapım maliyetinin tamamını, inşasını ve işletilmesini üstlenecek. İki etap halinde hayata geçirilmesi planlanan merkezde, Büyükşehir Belediyesi de kendisine ayrılan kullanım kontenjanı kapsamında vatandaşların hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak.

        PEKİN: PROJE MUĞLA'YA VE TURİZM SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK

        Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, “TURSAV olarak Muğla’da bir yaşam merkezi kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bu toplumsal projeye önemli destekleri oldu. Bugün de projenin ön protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Hayata geçireceğimiz merkezin hem turizm dünyasına hem de Muğla’mıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeye verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

        REKLAM

        ARAS: BİRÇOK HİZMETİ AYNI MERKEZDE BULUŞTURACAĞIZ

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kentin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirterek kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "Belediyeler olarak yetki ve sorumluluklarımız doğrultusunda birçok çalışmayı kendi imkânlarımızla gerçekleştirebiliriz. Ancak sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte hareket ettiğimizde bu çalışmalar çok daha kapsayıcı hale geliyor. Bizim için en önemli konulardan biri de kentimizde bu ortak çalışma kültürünü oluşturmak ve güçlendirmek.

        REKLAM

        Hayata geçireceğimiz TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi, Muğla'nın sosyal ve kültürel yaşamına, sağlıklı yaşam olanaklarına ve erişilebilirliğine önemli katkılar sağlayacak. Muğla, turizm sektörüyle öne çıkan bir kent. Turizm sektörünün deneyimli temsilcilerinin böyle bir projeyi tasarlayarak Muğla'da hayata geçirmek istemeleri, kentimiz ve turizm sektörü açısından da büyük önem taşıyor.

        Akçaova Mahallemizde 10 bin metrekareyi aşan bir alanda TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. İmzaladığımız protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak projenin uygulanacağı alanı tahsis edeceğiz.

        Merkezin inşaatı ve işletmesi ise TURSAV tarafından gerçekleştirilecek. Merkezimizde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı beslenme danışmanlığı birimleri, sosyal ve kültürel etkinlik alanları ile yaşlı ve engelli bireylere yönelik özel hizmet birimleri yer alacak. Böylece kentimizin ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti aynı merkezde vatandaşlarımızla buluşturacağız.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Boz tahliye anını paylaştı

        İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle su basan stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir, ekiplerin düzenlediği bot operasyonuyla güvenli bölgeye tahliye edildi. Boz tahliye anını sosyal medyada yayımladı.

        #muğla haberleri
        #türsab
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Kaptansız kale düştü!
        Kaptansız kale düştü!
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Şaşırtan kutlama
        Şaşırtan kutlama
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!