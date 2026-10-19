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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de muhtar, muhtarlar gününde hayata veda etti

        Eskişehir'de muhtar, muhtarlar gününde hayata veda etti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, muhtarlar gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muhtar, muhtarlar gününde hayatını kaybetti
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan (69), evinde kalp krizi geçirdi.

        Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gürdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gürdoğan, kurtarılamadı. Aynı zamanda Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Gürdoğan'ın ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

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