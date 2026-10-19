Muhtar, muhtarlar gününde hayatını kaybetti

Eskişehir'de muhtar, muhtarlar gününde hayata veda etti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, muhtarlar gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan (69), evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gürdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gürdoğan, kurtarılamadı. Aynı zamanda Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Gürdoğan'ın ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.
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