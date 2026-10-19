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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valisi Canbolat, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

        Ankara Valisi Canbolat, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

        Ankara Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir ziyareti
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        Ankara Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla beraberindeki il yöneticileri ve muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu.

        Vali Canbolat, törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bağın yereldeki temsilcileri muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" denildi.

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        #muhtarlar günü
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