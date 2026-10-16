Nevşehir'de otomobil devrildi, sürücü öldü
Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kaza nedeniyle aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 16 Ekim 2026 - 03:39 Güncelleme:
Avanos-Göreme karayolunda Ali Kaptan (80) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri aracın içine sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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