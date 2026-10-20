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        Haberler Gündem Güncel Nutuk, 8 dile çevrildi

        Nutuk, 8 dile çevrildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Kazakça ve Türkmence dahil 8 dile çevrilerek yeniden yayımlanan Nutuk, aynı zamanda metin, ses ve görüntü içeriklerinden oluşan bir platformda dünyaya sunuldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 23:43 Güncelleme:
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        Nutuk, 8 dile çevrildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yatırım programına alınan ve Nutuk’un dünyaya anlatılmasını ve erişilebilirliğini sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımızca çok anlamlı bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda Kazakça ve Türkmence dahil 8 dile çevrilerek yeniden yayımlanan Nutuk, aynı zamanda metin, ses ve görüntü içeriklerinden oluşan bir platformda dünyaya sunuldu. Ayrıca Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük ile entegre arama yapılmasına imkan tanınıyor. Milli Mücadele'yi, Cumhuriyetimizin önemini ve Türk milletinin yeniden uyanışını ortaya koyan Nutuk’un nesillerimizce irdelenmesi ve anlaşılması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nutuk
        #Kürşad Zorlu
        #AK Parti
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