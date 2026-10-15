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        Haberler Gündem Çevre Hatay'daki "orman okulu" öğrencileri doğayla buluşturdu

        Hatay'daki "orman okulu" öğrencileri doğayla buluşturdu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kırsal mahalledeki okulun ağaçlık alanına Valiliğin desteğiyle "Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri" kazandırılmasına öncülük eden sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilerin temiz havada ders işleyip, oyun oynamasını sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        "Orman okulu" öğrencileri doğayla buluşturdu

        Hatay'ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki Konacık Kışlaçayı İlkokulu'na 2018'de atanan sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilerin daha güzel bir ortamda ders işlemesi için okulun ve sınıfların güzelleştirilmesine katkı sundu.

        Demirtaş ve meslektaşları, okulun arkasındaki ormanlık alanın eğitime kazandırılması için de girişimde bulundu.

        Hatay Valiliği koordinesinde, Arsuz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırseverler ve velilerin desteğiyle başlatılan çalışma kapsamında ağaçların arasında sınıf ve etkinlik alanları oluşturuldu.

        Konacık Kışlaçayı İlkokulu bünyesinde kurulan "Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri" 19 Haziran'da düzenlenen törende hizmete açıldı.

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        Kameriye, kulübe, kaydırak, yürüyüş yolu, tarım alanı, yetenek, tırmanma ve oyun parkurları gibi birçok eklenti barındıran atölyeler, çocukların doğayla iç içe eğitim almasını sağlıyor.

        Atölyelerden, okulun 40 öğrencisinin yanı sıra kentteki farklı okullardan öğrenciler de yararlanıyor.

        Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri Koordinatörü Arzu Demirtaş, günde 50 çocuğun atölyelerde ağırlandığını söyledi.

        Etkinlik alanlarının tasarımında öğrencilerin de emeği olduğunu dile getiren Demirtaş, "Ekolojik okuryazarlığı temele alarak çocuklarla geri dönüşüm çalışmaları yaptık. Oyuncaklar ve oyun alanlarını çocuklarla yaptık" dedi.

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        Demirtaş, öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Burada organik tarım ve kompost çalışmaları yapıyoruz. Solucan gübresi hazırlıyor, ata tohumlarını kullanarak tarım yapıyoruz. Ormanda öğrendiklerimizi STEM'le geliştiriyor ve prototiplerini yapıyoruz. Çocuklara mühendislik ve robotik kodlama becerileri kazandırıyoruz. Böylelikle çocukları her yönden bütünsel olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Hem kendi öğrencilerimizin gelişmesini hem de dışarıdaki öğrencilerin de ekolojik okuryazarlığı kazanmalarını sağlıyoruz."

        Demirtaş, okul ve atölyelerin temizliği ile öğrencilerin beslenmesi için 6 kadının istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

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        #hatay haberleri
        #Arsuz
        #öğrenci
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