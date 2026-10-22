Osmaniye'de galericiler sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü
Osmaniye'de galericiler sitesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı
Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:23 Güncelleme:
Osmaniye'deki Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ