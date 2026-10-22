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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de galericiler sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

        Osmaniye'de galericiler sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

        Osmaniye'de galericiler sitesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:23 Güncelleme:
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        Galericiler sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

        Osmaniye'deki Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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