Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüştü

        Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüştü

        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı, karlı çıkar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüştü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'nde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

        AA'da yer alan habere göre görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, ziyaretleri için eş genel başkanlara teşekkür etti. Özel, bir ülkede demokrasinin varlığının, muhalefetin özgür olması, rahat bir şekilde görevini yapmasıyla ölçüldüğünü söyledi.

        Muhalefete düşen görevin ise partiler arası diyaloğu sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürmek olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

        "Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı çıkar, karlı çıkar. Hem ülke yeni acıları yaşamaz hem de bundan sonra silahlanmaya, savunma harcamalarına, terörle mücadeleye değil, kalkınmaya bütçe ayrılır. Ülkenin geleceğine yatırım yapılır. Biz, bu noktada 'Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir' dediğimiz ilk günkü tutumumuzu son ana kadar değiştirmedik ve bu durumumuzu tekrar teyit ediyoruz."

        REKLAM

        "SÜRECİN İŞLERLİK KAZANMASI GEREKİYOR"

        Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te oluşturulacak izleme komisyonuyla ilgili soru üzerine, komisyonun tarifi ve süreçteki rolüyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun altında imzaları olduğunu anımsatan Özel, "Raporun 6. kısmıyla ilgili gerekli yasama faaliyeti yapıldı. Onun ilerlemesine yönelik bir an önce Milli Güvenlik Kurulu'na ilgili kamu otoritesinin teyit ve tespit işlerini yapması, sürecin işlerlik kazanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "ÇERÇEVE YASA UYGULAMAYA GEÇSİN"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ev sahipliğinden ötürü Özel'e teşekkür ederek, "Terörsüz Türkiye" sürecini, ekonomiyi ve dış politikayı görüştüklerini aktardı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yeni bir döneme girildiğine işaret eden Bakırhan, "Çerçeve yasa uygulamaya geçsin, yapılan hukuki düzenlemeleri toplum bekliyor." dedi.

        Bakırhan, yasanın uygulanması için topluma, meslek örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere ve Meclis'e büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Meclis Başkanımız da bu konuda bir sorumluluk almalı, bir an önce bu yasanın uygulanması, gerekli adımların atılması için yol açmalıdır. Meclis izleme kurulunun bir an önce oluşturulması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin de bu kurulda bulunmasının bir yolu bulunmalı. Yeni Parti, hep yapıcı ve olumlu bir rol oynadı. Bu vesileyle Özgür Özel'e ve Yeni Parti yönetimine teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

        REKLAM

        Genel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili soruya karşılık Bakırhan, "Biz DEM Parti olarak 7 gün 24 saat sahada, sokakta olan bir partiyiz. Bir seçim kararı alınır, partiler buna 'evet' derlerse en hazırlıklı partilerden biriyiz ama şu an öyle bir gündemimiz yok." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vali Gül: 3 bin ev ve iş yeri hasar gördü

        AYAZAĞA'da yaptığı açıklamada sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa'da hasar tespit çalışması tamamlandı. Ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. Selle ilgili 19 bin 300 ihbar geldi. 3 bin ev ve iş yerinde ciddi hasar v...
        #haberler
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana