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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Zeytinburnu'nda konuştu

        Özgür Özel, Zeytinburnu'nda konuştu

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytinburnu'ndaki Halk TV İstanbul Stüdyosu önünde partisinin düzenlediği mitingde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel, Zeytinburnu'nda konuştu

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytinburnu'ndaki Halk TV İstanbul Stüdyosu önünde partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

        Özel, ""Değerli İstanbullular, Türkiye’nin en büyük siyasi kumpas davası Silivri’de görülürken tam da Ekrem Başkan savunma yapacağı gün Halk TV’yi bastılar, yayını durdurdular, kanala kayyım atadılar. İşte bizim çok büyük bir özgüvenle, daha iddianame ortada yokken dünya kadar iftira havada uçuşuyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle gizlilik olan dosyalarda olan, olmayan, çoğunlukla da aslı astarı hiç olmayan bilgiler yandaş basına servis ediliyorken 8 ay, 10 ay bunun üzerinde yandaş basın tepiniyorken biz hep büyük bir özgüvenle canlı yayın istedik. O günlerde savcılarına güvenenler, AK Parti yargı kollarına güvenenler dediler ki ‘Olsun bakalım yayın. Millet görsün her şeyi.’ Bir diğeri ‘münasiptir’ dedi ancak götürdük, Meclis’e sunduk. Bugün burada il başkanları, üyeleri olan parlamentodaki sağdan, soldan tüm muhalefet partileri destek verdi ama ‘yayınlansın’ diyenler bir anda çark ettiler. Çünkü hakikatten kaçıyorlar, iftiraları duyulmasın istiyorlardı. Aylarca bekledikten sonra, 19 ay sonra nihayet Ekrem Başkan bütün iftiraları, sadece kendini, arkadaşlarını, ailesini, partimizi değil, tüm siyasi partileri, muhalefetin tüm renklerini de hedef alan ve bu ülkenin iktidarı değiştirme umudunu hedef alan o iddianameye karşı savunma başlamadan 4 saat önce Halk TV’ye geldiler, burayı bastılar ve yayını durdurdular" dedi.

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        'BU DARBECİLERE HUKUKU ANLATMAK GİBİ BİR DERDİM YOK BENİM'

        Özel, "Bu darbecilere hukuku anlatmak gibi bir derdim yok benim. Ama milletimiz bilsin diye söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir isim hakkında bir soruşturma var. Diyelim ki o kişinin mal varlığına el koymaya ihtiyaç var, izin var. Yok böyle bir şey ama bir an için olsun. Peki bu kişinin mallarından, şirketlerindeki varlıklarından biri, bir televizyon kanalıysa, bu televizyon kanalı en çok izlenen kanalsa, bu televizyon kanalı reklam alıyor, kendini döndürüyor, çalışanlarının maaşını ödüyorsa, senin bu yaptığın operasyon da mali bir operasyonsa, bu kanalı durdurmaya, bu kanalın reklam almasını engellemeye, bu kanalın emekçilerine maaş ödeyebilmesi için yayın çizgisini, beğenilen yayınlarını, reklam alan yayınlarını sürdürmesini engellemeye nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? Buradan ilan ve ifşa ederiz ki Halk TV’ye yapılan iş, Cafer Mahiroğlu ile bir mali işlem, mali soruşturma değil; o kisve altında Halk TV’nin yayınlarında susturma, basını susturma, kara düzeni eleştirenleri susturma, halkın haber alma hakkına engel olma girişimidir. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu yüzden bu dört başı mamur bir darbedir. Dünya kadar kanala el koyuyorlar, kanal yandaş yayın yapıyorsa yayın çizgisine devam, aynen devam. Kanal muhalifse o kanalın iflahını kesiyorlar, sesini kesiyorlar, yok ediyorlar" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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