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        Haberler Gündem Çevre Palamut bolluğu çileye dönüştü, liman balık çöplüğüne döndü

        Palamut bolluğu çileye dönüştü, liman balık çöplüğüne döndü

        Rize'nin Pazar ilçesinde, satılamayan palamut balıkları, balıkçılar tarafından denize döküldü. Limanda deniz yüzeyi ölü balıklarla kaplanırken, çürük balık kokusu limanı kapladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Palamutlar denize döküldü! Liman koktu

        Rize'nin Pazar ilçesinde fazla avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu.

        Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi tezgâhları ve sofraları şenlendirirken, Rize'nin Pazar ilçesinde çevre kirliliğine ve halk sağlığı sorununa yol açtı.

        İhtiyaç fazlası avlanan ve ezilen binlerce palamudun limanda denize dökülmesi sonucu sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalleyi saran ağır koku vatandaşları canından bezdirdi.

        PALAMUTLAR DENİZE DÖKÜLDÜ

        Olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki balıkçı limanında meydana geldi. Sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamutlar teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

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        YÜZLERCE BALIK KOKTU

        Dökülen balıkların çürümesiyle birlikte Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına döndü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık, kısa sürede çevreye dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Limana yakın noktalarda bulunan yerleşim yerlerinde oturan mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı çürük kokusu mahalle halkının sağlığını tehdit etmeye başladı.

        "LİMAN BERBAT DURUMDA"

        Yaşanan çevre katliamına isyan eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu" dedi.

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        #palamut
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