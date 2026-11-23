Podcast dinlemede Afrika ülkeleri öne çıkıyor
Digital 2026 Küresel Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan GWI verilerine göre, 2025'in ikinci çeyreğinde incelenen 54 ülkede, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının haftalık podcast dinleme oranı ortalama %52,5 oldu. Fas, Kenya ve Nijerya üst sıralarda yer alırken, dünyanın en büyük podcast yayınlarına ev sahipliği yapan ABD, 32. sırada kalarak dünya ortalamasının altında kaldı. Japonya ise haftalık dinleme oranının %10'un altında olmasıyla listenin son sırasında yer aldı.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 15:30 Güncelleme: