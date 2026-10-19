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        Rastgele ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde husumetli olduğu kişinin kahvehanesine tüfekle gelen şüphelinin rastgele ateş açması sonucu 33 yaşındaki İbrahim Aktaş hayatını kaybetti, Musa Yaşar yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince bir iş yerinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Rastgele ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin kahvehanesine gelen Hasan Hüseyin Ş., çıkan tartışma sonrası tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği müşterilerden İbrahim Aktaş (33) hayatını kaybetti, Musa Yaşar ise yaraladı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'nda F.Ş.'ye ait kahvehanede meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş., elinde av tüfeğiyle aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin kahvehanesine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Hasan Hüseyin Ş., tartışma sonrası tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar müşterilerden İbrahim Aktaş ve Musa Yaşar'a isabet etti. Saldırgan, olayın ardından kahvehaneden hızla uzaklaştı.

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        KAÇARKEN YAKALANDI

        İhbar üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Aktaş, yaşamını yitirdi. Musa Yaşar da ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Hüseyin Ş. de kaçarken rastgele girdiği bir iş yerinde polis ekiplerince yakalandı.

        Kocaeli'de çalışan ve ailesini görmek için memleketine izne geldiği öğrenilen Aktaş'ın cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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