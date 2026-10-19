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        Haberler Gündem Çevre Samsun'da gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'da gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi, ekiplerin dronla yürüttüğü takiple suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        Samsun'da 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, gökdoğan avlandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı, jandarma ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yürütülen saha çalışması sırasında ekipler, kaçmaya çalışan şüphelileri dronla alanda takibe alarak yerlerini tespit etti. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak avcılar ve av için kurdukları düzenekler ele geçirildi.

        Yem olarak kullanılan güvercin de kurtarıldı. Yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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