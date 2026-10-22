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        Haberler Gündem Güncel Samsun Büyükşehir'in dönüşüm projesi ile Mert Irmağı yaşam merkezi olacak

        Samsun Büyükşehir'in dönüşüm projesi ile Mert Irmağı yaşam merkezi olacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mert Irmağı'nda kapsamlı bir dönüşüm projesi için harekete geçti. İhalesi tamamlanan ve imzaları atılan projede ilk kazmanın kısa süre içinde vurulacağını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin doğal potansiyelini ortaya çıkaran ve yaşamın merkezine dönüştüren yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, uzun yılların beklentisi Mert Irmağı projemizi hayata geçiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Samsun'da Mert Irmağı yaşam merkezi olacak
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde İlkadım ve Canik ilçeleri arasında uzanan Mert Irmağı için kapsamlı bir dönüşüm projesi için düğmeye bastı.

        Mert Irmağı'na estetik bir görünüm kazandırmak ve çevresinde yeni bir yaşam alanının oluşmasına zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan Şişirilebilir Lastik Savak projesinin ihalesi tamamlanarak imzaları atıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 100. Yıl Bulvarı Köprüsü'nde kurulacak sistemle ırmaktaki su seviyesinin mevsim koşullarından bağımsız olarak belirli bir yükseklikte tutulması sağlanacak. Böylece özellikle kurak dönemlerde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan düzensiz görüntünün yerini, bir kilometreyi aşan kesimde kesintisiz ve düzenli bir su yüzeyi alacak.

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        Projenin hedefi yalnızca ırmağın görünümünü değiştirmekle sınırlı değil. Oluşturulacak su yüzeyinin, ırmağın iki yakasında yapılması planlanan parklar, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve rekreasyon alanlarıyla bütünleşerek yeni bir yaşam alanının temelini oluşturması amaçlanıyor.

        Projenin hazırlanmasında ırmaktaki doğal yaşamın korunması da gözetildi. Savakla birlikte inşa edilecek bir adet balık geçidi sayesinde balıkların ırmak boyunca hareketlerini sürdürebilmelerine imkân tanınacak.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

        "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle yalnızca bugününün ihtiyaçlarını değil, Samsun’umuzun geleceğini de planlıyor, bu anlayışla çalışıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunan yatırımları önceliğimiz yapıyoruz. Mert Irmağı'nda planlanan dönüşüm de bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehrimizin doğal potansiyelini ortaya çıkaran ve yaşamın merkezine dönüştüren yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, uzun yılların beklentisi Mert Irmağı projemizi hayata geçiriyoruz.

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        İhalesini tamamladık. Hemen çalışmalara başlayacağız. Şunu da belirtmek isterim ki bizim amacımız sadece şehrimize yeni eserler kazandırmak değil; insanlarımızın içinde vakit geçirmekten keyif aldığı, nefes alabildiği, sosyalleşebildiği ve aidiyet hissettiği bir Samsun inşa etmek. Mert Irmağı’nı da bu anlayışla bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız. Hemşehrilerimiz orada anılar biriktirecek, aileleriyle vakit geçirecek. Şimdiden hayırlı olsun."

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