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        Haberler Gündem Güncel Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne 1. derece tarımsal örgüt statüsü

        Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne 1. derece tarımsal örgüt statüsü

        Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 1. derece tarımsal örgüt statüsü verildi. Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Baykut, 1. derece tarımsal örgüt statüsü kazandıkları için üyelerinin her doğan buzağı ve çiğ süt için destek destek alacaklarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Samsun'daki birliğe 1. derece tarımsal örgüt statüsü
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        Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Baykut, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilme Listesi'nin açıklandığını söyledi.

        Süt ve besicilik hizmeti veren 400 büyükbaş hayvan kapasiteli bir işletme olduklarını belirten Baykut, "Bakanlık Türkiye genelinde derecelendirme yapıyor. Biz de müracaatlarımızı yaparak, kriterleri yerine getirerek 66 puanla 1. derece tarımsal örgüt statüsünü kazandık" dedi.

        İl genelinde 640 üyeleri bulunduğunu dile getiren Baykut, 1. derece tarımsal örgüt statüsü kazandıkları için üyelerinin her doğan buzağı için 400 lira, çiğ süt desteğinde 280 kuruş, litre başına da 280 kuruş artı destek alacaklarını anlattı.

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        Bunun yanı sıra Ziraat Bankasından kullanılan kredilerde yüzde 10 indirim yapılacağına işaret eden Baykut, TARSİM sigortasında ve Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinde kendilerine öncelik tanınacağını kaydetti.

        Baykut, süreçte emeği geçen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal'a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ve Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

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