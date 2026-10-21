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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fidan dikildi

        Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fidan dikildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde yangında zarar gören Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nın yeniden yeşermesi için 1000 fidan toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Şehit savcı Kiraz'ın hatıra ormanına 1000 fidan dikildi
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        Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 2025 yılında çıkan yangında zarar gören Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nce ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

        İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince 11 yıl önce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anıldığı programa, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya, Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, hakim ve savcılar katıldı.

        Katılımcılar, bölgeye diktikleri 1000 servi fidanına can suyu verdi.

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        Başsavcı Akyıldız, şehit savcının hatırasının yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "1000 servi fidanı dikilmesi, şehidimizin aziz hatırasına duyulan vefanın, doğaya karşı sorumluluğun ve gelecek kuşaklara bırakılmak istenen yeşil mirasın anlamlı bir ifadesidir. Dikilen her fidan, geleceğe umut olacaktır" dedi.

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        #hatıra ormanı
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