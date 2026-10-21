Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı saldırgan araç gasp edip kaçtı!

        Silahlı saldırgan araç gasp edip kaçtı!

        İstanbul Esenyurt'ta yaşanan dehşette bir kişi, tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı yaralandı. Şüpheli, bir kadının arabasını gasp ederek olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silahlı saldırgan araç gasp edip kaçtı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı yaralandı. Şüpheli, bir kadının arabasını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

        İHA'nın haberine göre saldırganı arama çalışması devam ederken, saldırı anı da saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

        Olay öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde bir kişi ile kuyumcu arasında tartışma çıktı.

        Bir süre sonra kuyumcudan ayrılan kişi silahını alarak geri dönüp ateş etmeye başladı. O esnada kuyumcunun yan tarafından bulunan eczane çalışanı vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kaçarken yolda denk geldiği bir kadının arabasını gasp etti. Araba Çatalca'da bulunurken, şüpheliyi arama çalışması devam ediyor. Saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malazgirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.(İHA)

        #son dakika
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu