Silivri Belediye Meclis üyesi Ebru Akgün Pekel, CHP’den istifa etti

Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ebru Akgün Pekel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır CHP’de olduğunu belirten Pekel, aldığı istifa kararında demokratik ilkeler, özgür irade, liyakat ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptı. Pekel’in istifası, CHP'nin yerel meclisteki gücünü de etkiledi.

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