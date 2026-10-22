Silivri Belediye Meclis üyesi Ebru Akgün Pekel, CHP’den istifa etti
Silivri Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu
Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ebru Akgün Pekel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır CHP’de olduğunu belirten Pekel, aldığı istifa kararında demokratik ilkeler, özgür irade, liyakat ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptı. Pekel’in istifası, CHP'nin yerel meclisteki gücünü de etkiledi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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