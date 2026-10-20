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        Haberler Gündem Çevre Çermik'te Sinek Çayı'na akıtılan kanalizasyona tepki açıklaması

        Çermik'te Sinek Çayı'na akıtılan kanalizasyona tepki açıklaması

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek Çayı'na ilçenin 8 ayrı noktasından kanalizasyon aktığını iddia eden vatandaşlar, basın açıklaması ile tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        Sinek Çayı'na akıtılan kanalizasyona tepki
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek Çayı'na ilçenin 8 ayrı noktasından akıtıldığı iddia edilen kanalizasyon sularına tepki gösterip, çözüm isteyen muhtar ve vatandaşlar açıklama yaptı.

        İHA'nın haberine göre, Tepe Mahallesi Muhtarı Fadil Şeker, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Çermik ilçemizde duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla, Sinek Çayı olarak adlandırdığımız temiz akarsuya 8 ayrı noktadan kanalizasyon sularının deşarj edilmesine karşı basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Yıllardır devam eden, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi kirleten ve ekolojik dengeye zarar veren bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

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        Buradan DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilgili bütün yetkili kurumlara açıkça çağrıda bulunuyoruz. Çermik halkına kamuoyu önünde açıklama yapılmasını, bu mağduriyetin ne zaman giderileceğinin somut bir takvimle duyurulmasını ve yetkililerin katılımıyla halkımızın bilgilendirileceği, bir toplantı düzenlenmesini talep ediyoruz.

        Yetkili kurumların sessiz kalması, halkımızın taleplerinin cevapsız bırakılması ve çözüm için somut adımlar atılmaması durumunda, gerekli yasal bildirimler yapılarak Çermik Belediyesi önünden Çermik DİSKİ Şube Müdürlüğü'ne kadar barışçıl protesto yürüyüşü düzenlenmesi ve DİSKİ Şube Müdürlüğü önünde protesto eyleminin sürdürülmesi planlanmaktadır. Çayın kirletilmesine karşı başlattığımız hak arama süreci, kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar demokratik ve yasal yollarla devam edecektir."

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