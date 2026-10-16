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        19 FETÖ'cü yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        19 FETÖ'cü yakalandı

        İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri aktif kamu görevlisi 19 zanlı gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda, geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde terör örgütü FETÖ'yle iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini inceledi.

        Örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcılarını tespit eden ekipler, biri aktif kamu görevlisi 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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        Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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