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        Haberler Gündem Güvenlik 33 ilde yasa dışı bahis: 119 gözaltı

        33 ilde yasa dışı bahis: 119 gözaltı

        Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen operasyon kapsamında 119 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        33 ilde yasa dışı bahis: 119 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelerin Türkiye genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

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        Operasyonlarda kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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