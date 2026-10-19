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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara Polatlı'da akran şiddeti: Ağabey ve abla da çocuğu darbetti

        Ankara Polatlı'da akran şiddeti: Ağabey ve abla da çocuğu darbetti

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki çocuk arasında çıkan tartışmaya taraflardan birinin ağabeyi ve ablası da dahil oldu. Üç kardeşin, etrafını sardıkları çocuğu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ağabeyin küçük kardeşine "Döv bir daha yapmasın" dediği duyuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Akran şiddetine abi ve abla da dahil oldu

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki çocuk arasında yaşanan tartışma, çocuklardan birinin ağabeyi ve ablasının da olaya dahil olmasıyla şiddete dönüştü. Üç kardeşin, tartıştıkları çocuğu birlikte darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        TARTIŞTIĞI ÇOCUĞU AĞABEYİ VE ABLASIYLA DÖVDÜ

        İHA'nın haberine göre olay; Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaşıt iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocuklardan biri, yaşananları ağabeyi ve ablasına anlattı.

        Bunun üzerine üç kardeş, diğer çocuğun etrafını sararak darbetmeye başladı. Çocukları barıştırmak yerine kavgaya dahil olan ablanın küçük çocuğa tokat attığı, ardından kardeşine de çocuğu dövdürdüğü belirtildi.

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        “DÖV BİR DAHA YAPMASIN” SÖZLERİ KAMERADA

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üç kardeşin çocuğu tehdit ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde ağabeyin küçük kardeşine “Döv bir daha yapmasın” dediği duyuldu.

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