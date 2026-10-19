Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki çocuk arasında yaşanan tartışma, çocuklardan birinin ağabeyi ve ablasının da olaya dahil olmasıyla şiddete dönüştü. Üç kardeşin, tartıştıkları çocuğu birlikte darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞTIĞI ÇOCUĞU AĞABEYİ VE ABLASIYLA DÖVDÜ

İHA'nın haberine göre olay; Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaşıt iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocuklardan biri, yaşananları ağabeyi ve ablasına anlattı.

Bunun üzerine üç kardeş, diğer çocuğun etrafını sararak darbetmeye başladı. Çocukları barıştırmak yerine kavgaya dahil olan ablanın küçük çocuğa tokat attığı, ardından kardeşine de çocuğu dövdürdüğü belirtildi.

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“DÖV BİR DAHA YAPMASIN” SÖZLERİ KAMERADA

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üç kardeşin çocuğu tehdit ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde ağabeyin küçük kardeşine “Döv bir daha yapmasın” dediği duyuldu.