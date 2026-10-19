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        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!

        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
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        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Gürlek paylaşımında şunları kaydetti: "Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

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        HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

        Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

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        Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

        Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        *Haberin temsili görseli yapay zekayla oluşturulmuştur

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