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        Haberler Gündem Güvenlik Bulaşık makinesinden skunk, asansör boşluğundan el yapımı patlayıcı çıktı

        Bulaşık makinesinden skunk, asansör boşluğundan el yapımı patlayıcı çıktı

        İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 98 kilo 500 gram skunk, 1 kilo kokain ve 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 3 şüpheli daha yakalandı; adreslerde ayrıca el bombası, el yapımı patlayıcı ve fişekler bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Bulaşık makinesinde uyuşturucu saklamışlar

        İstanbul’da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilo 500 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde bulunan 5 adres ve 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram Skunk, 1 kilo kokain ele geçirilirken, 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu.

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        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

        KURYE GÖRÜNÜMLÜ DAĞITIM

        Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içerisinde nakledildiği ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca el yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı da belirlendi.

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        KAĞITHANE’DEKİ OPERASYON

        Ekipler ayrıca Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 568 kilo 300 gram sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan ve pregabalin olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

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        #bulaşık makinesi
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