Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Grubu'ndan istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
Yeni Yol Partisi'nden 31 Ağustos'ta istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye geçti. Torun'a parti rozetini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye katıldı. Torun'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantımızda partimize katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’a rozetini taktı. Milletimizden aldığımız destek ve güçlenen kadrolarımızla, ülkemize hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz."