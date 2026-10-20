Terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına yönelik İstanbul ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ’ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ülke sınırları içerisinde yasa dışı para transferleri gerçekleştirildiğini gösteren bir WhatsApp grubu ve söz konusu iletişim ağında yer alan örgüt yanlısı bazı kişiler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, DEAŞ’a fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan kişi ve kuruluşlarla para transferi ilişkisi olduğu, ayrıca örgüt kapsamında işlem görmüş çok sayıda şahısla para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul merkezli 5 ilçede 10 adres ile Mersin’deki 1 adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ANKARA'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın fiinansal yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığı’na; Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye’den koordine edilen Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların, "Almanya’da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye’de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye’ye aktarıldığı" bilgileri iletildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda; hakkında DEAŞ Terör Örgütü adına Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK, HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan Uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 16 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 ve 6415 sayılı kanun madde 4/2 maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlanmış ve 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.