Erciyes Dağı'nda kurtarma operasyonu!
Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan 2 turistin düştüğü bildirildi. Ekipler, yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:53 Güncelleme:
Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist düştü. Ekipler yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.
İHA'nın haberine göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkinde düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler; yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.
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