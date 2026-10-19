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        Erciyes Dağı'nda kurtarma operasyonu!

        Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan 2 turistin düştüğü bildirildi. Ekipler, yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Erciyes Dağı'nda kurtarma operasyonu!

        Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist düştü. Ekipler yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.

        İHA'nın haberine göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkinde düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler; yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

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        #Erciyes Dağı
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