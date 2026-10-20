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        Haberler Gündem 3. Sayfa FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon

        FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon

        İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital verileri, banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını inceledi.

        15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Ekipler, Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olan, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren, gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık arama kayıtları bulunan ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

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        3 İLDE OPERASYON YAPILDI

        Örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli, İstanbul, Burdur ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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