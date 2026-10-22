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        Fuat Oktay'dan Mekke Anlaşması açıklaması

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması'nın gelecek hafta salı günü komisyonda görüşüleceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        Fuat Oktay'dan Mekke Anlaşması açıklaması
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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay Mekke İttifakı Anlaşması’nın gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu’nda görüşüleceğini açıkladı.

        İHA'nın haberine göre Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wıseler ile TBMM’deki görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Mekke Anlaşması’nın ne zaman Meclis’te görüşüleceğine ilişkin soru üzerine Oktay, "Meclis Başkanlığı’ndan bize sevk edilmiş durumda. Gelecek hafta Salı günü Komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Bütün çerçevesi ve boyutlarıyla Komisyonumuzda değerlendirme fırsatında bulunacağız. Kamuoyuna açık olacak. Komisyon’daki karar göre Genel Kurul'a gidilecek. Akabindeki Bedir Anlaşması ve bu anlaşma güzel gelişmeler" dedi.

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