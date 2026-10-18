Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den sel açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de kayıp olarak arandığı İstanbul'u vuran sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'daki kayıp sayısının 5 değil, 4 olduğunu açıkladı