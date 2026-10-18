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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 5'inci yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 5'inci yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Özdemir Bayraktar'ı andı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 'öz güven devrimi'nin emekçilerinden, vesayete karşı mücadelenin öncülerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin liderlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #Ömer Çelik
        #özdemir bayraktar
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