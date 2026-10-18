AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 5'inci yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 13:41 Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 'öz güven devrimi'nin emekçilerinden, vesayete karşı mücadelenin öncülerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin liderlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
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