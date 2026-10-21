Osmaniye'de kadın cinayeti haberi Bahçe ilçesinden geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dairesinde oturan Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

20 GÜNLÜK EŞİNİ VURUP AMBULANSI ARADI

AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Aker, iddiaya göre tabancayla eşi Aliye Aker'e ateş etti.

Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen Aker, aynı silahla kendini vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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"SÜREKLİ TARTIŞTIKLARINI DUYUYORDUK"

Sürekli tartıştıklarını duyduklarını söyleyen aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, "Sabah saat 05.30 sıralarında uyandığımda pencereyi açtım. Apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansın olduğunu gördüm. Olayı merak edip araştırdığımızda, aynı apartmanın 6. katında oturan bir kişinin önce eşini vurduğunu, ardından da kendisini vurduğunu öğrendik.

20 GÜNLÜK EVLİYDİLER

Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı" dedi.