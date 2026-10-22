İstanbul Zeytinburnu'nda olay, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti.

2 ŞÜPHELİ KAPIYI AÇMAYIP DİRENDİ

DHA'daki habere göre polis ekipleri, evdeki 2 şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak polise bir süre direndi.

POLİSE ATEŞ AÇTI; BACAĞINDAN VURULDU

Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı. Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu.

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ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer şüpheli ise gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancayla mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.