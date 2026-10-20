Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki kız çocuğu kâbusu yaşadı

        16 yaşındaki kız çocuğu kâbusu yaşadı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        16 yaşındaki kız çocuğu kâbusu yaşadı

        Şanlıurfa'da olay Siverek ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

        15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akran şiddetine ağabey ve abla da dahil oldu, kardeşinin tartıştığı çocuğu birlikte darp ettiler

        Ankara'da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olay, Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialar...
        #Şanlıurfa
        #Siverek
        #Urfa haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi
        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi
        "Açlık tarikatı" liderine cinayet hükmü
        "Açlık tarikatı" liderine cinayet hükmü
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        10 yıllık cinayette flaş gelişme
        10 yıllık cinayette flaş gelişme
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Fransa'da sokağa çıkma yasağı!
        Fransa'da sokağa çıkma yasağı!