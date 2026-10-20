16 yaşındaki kız çocuğu kâbusu yaşadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:28 Güncelleme:
Şanlıurfa'da olay Siverek ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'daki habere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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