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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk babasıydı... Akaryakıt yüklüydü

        4 çocuk babasıydı... Akaryakıt yüklüydü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilerek alev alan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü 30 yaşındaki Abdulcelil Yel, hayatını kaybetti. Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yel'in, 4 çocuk babası olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 çocuk babasıydı... Akaryakıt yüklüydü

        Şanlıurfa'da daza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Abdulcelil Yel'in kullandığı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        TANKER ALEVLER İÇİNDE KALDI

        DHA'daki habere göre tanker, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tankere müdahale etti.

        4 ÇOCUK BABASIYDI

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Abdulcelil Yel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yel'in cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yel'in, 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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