4 çocuk babasıydı... Akaryakıt yüklüydü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilerek alev alan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü 30 yaşındaki Abdulcelil Yel, hayatını kaybetti. Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yel'in, 4 çocuk babası olduğu belirtildi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
Şanlıurfa'da daza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Abdulcelil Yel'in kullandığı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TANKER ALEVLER İÇİNDE KALDI
DHA'daki habere göre tanker, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tankere müdahale etti.
4 ÇOCUK BABASIYDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Abdulcelil Yel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yel'in cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yel'in, 4 çocuk babası olduğu belirtildi.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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