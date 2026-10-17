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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"

        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayağına bastığını iddia ettiği sınıf arkadaşı 15 yaşındaki M.D.Y.'yi dövüp yatağa mahkum hale gelmesine neden olan aynı yaştaki Y.C., 5 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı. Karara tepki gösteren anne Çiğdem Yıldız, "Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu? Benim oğlum canlı cenaze" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 08:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"

        Çanakkale'de olay, 25 Eylül 2025'te saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y. (15), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (15) ayağına bastı.

        TEKME VE YUMRUKLA DARP EDİLDİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darp etti.

        KALBİ DURDU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

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        "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" İLE SUÇLANDI

        Çanakkale’de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalan M.D.Y. taburcu edildi. M.D.Y., tedavisinin ardından beyninde oluşan ağır hasar nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Y.C. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması dün Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi M.D.Y.'nin yakınları adliye binası önünde döviz açarak, slogan attı.

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        5 YIL 9 AY HAPİS VERİLDİ

        Y.C., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, M.D.Y.’nin yakınları hazır bulundu. Tanıkların ve sanık savunmasının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Y.C. hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

        "BENİM OĞLUM CANLI CENAZE"

        Anne Çiğdem Yıldız ise “Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu? Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.

        "BU YETERLİ BİR CEZA DEĞİLDİ"

        Baba Hasan Yıldız da “Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" diye konuştu.

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        "ELİMİZDEN GELENİ ÜST YARGIDAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Kararın tatmin edici olmadığını söyleyen M.D.Y.’nin ailesinin avukatı Şeyma Çimendere, “Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Bizim temennimiz en azından bir takdiri indirim hali uygulanmamasıydı. Ancak mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar.

        Tabii ki belli bir durum ve şartlar da vardı ama ancak bunlar kanun sınırlarında uygulanabilir bir hal alıyordu. Bunun da dışına çıkılamıyordu. Bu aşamadan sonra tek temennimiz yetkililerimizden, devlet temsilcilerimizden lütfen toplumun değişen koşullarına, durumlarına tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir kanun revizasyonunun sağlanması.

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        Buradaki dezavantajımız da şu oldu; kanun değişti ama olay tarihinin manasıyla yaş küçüklüğü cezai indirim kapsamından çıkarılsa dahi olay tarihi noktasında lehe kanununun uygulanması gerekiyordu. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız" dedi.

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