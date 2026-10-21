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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü

        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisiyle alkollü mekana gelmek istemeyen 19 yaşındaki kuzeni Polat Tanaç, çıkan tartışmada 30 yaşındaki kuzeni Fırat T., tarafından bıçaklayarak öldürüldü. Fırat T., karar duruşması için hakim karşısına çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü

        Kocaeli'nde olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Polat Tanaç (19) ve kuzeni Fırat T. (30) arasında sokakta tartışma çıktı.

        KUZENİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Polat Tanaç hayatını kaybetti, gözaltına alınan Fırat T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

        Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat T., avukatı ve Polat Tanaç'ın ailesi katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık Fırat T., "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim" dedi.

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        "SANIK CEZAEVİNDE TOPRAK OLSUN"

        Maktul Polat Tanaç'ın annesi ise "Sanık oğlumu kalbinden, ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun" ifadelerini kullandı.

        "İYİ HAL' İNDİRİMİYLE 25 YIL HAPİS"

        Mahkeme heyeti, Fırat T.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 25 yıl hapis olarak belirledi.

        "OLAYDAN ÖNCE GÜZELCE OTURDULAR"

        Öte yandan, duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi G.T., ilk celse verdiği ifadede, olay günü ailece bir araya geldiklerini ve eşiyle maktul arasında ilk etapta bir sorun yaşanmadığını belirtmişti. G.T., "Olay günü kardeşimin evine oturmaya gittik. Kadınlar bir yanda erkekler bir yandaydı. Burada erkekler alkol kullandı. Bu esnada eşim ve Polat Tanaç arasında kavga çıkmadı, güzelce oturdular.

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        "ALKOLLÜ MEKANA GİTMEK İSTEMEMİŞ"

        Buradan kalkıp evimize doğru gittik. Kızlarımı yatırmak üzere eve çıktım. Kısa bir süre sonra kadın sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim ve Polat'ın eşi Ayten tartışıyordu. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış.

        Bu tartışma esnasında Polat'ın eşi Ayten ve eşim birbirine hakaret edip küfür ettiler. Bunun üzerine Polat ile eşim Fırat tartışıp kavga etti. Kaynım ve komşum gelip tarafları ayırdı. Eşim, 'Ne halin varsa gör' deyip evimize girdi. Polat bıçağı çıkarıp üstüme geldi, 'Eşinin canını alacağım' dedi ve evimize doğru girdi.

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        Hemen kaynım Ertan'a, 'Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek' dedim. Hemen gidip eşimi evden çıkardık. Bıçaklanma olayını görmedim" ifadesini kullanmıştı.

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