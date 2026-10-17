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        Haberler Gündem Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocuklara düzenlenen güzellik yarışması için suç duyurusunda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenecek yarışma hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla "Little Miss and Little Mister United World" adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

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        Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."

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