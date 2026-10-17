Bakırköy'de tanker devrildi; gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
İstanbul Bakırköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda LNG yüklü tanker devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, gaz sızıntısı nedeniyle bölge tahliye edildi
Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
Bakırköy’de virajı alamayan LNG yüklü tanker bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, şoför yaralanırken gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Olay, Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
15 ton LNG yüklü tanker caddede seyir halindeyken şoför virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti Tanker bariyerlere çarptıktan sonra yana devrildi.
Şoför tankerden kendi imkanlarıyla çıkarken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan şoförü ambulansla hastaneye götürdü.
Tankerde yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Devrilen tanker ve trafiğe kapatılan yol havadan görüntülendi.
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