Afyonkarahisar'da acı olay, dün akşam saatlerinde Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde meydana geldi.

Sercan Karabüber, 38 yaşında tezgâhının başında öldürüldü.

KAVGADA SİLAHLA VURULDU

DHA'da yer alan habere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada pazar esnafı Sercan Karabüber (38), vurularak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabüber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sercan Karabüber, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.