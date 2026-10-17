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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar

        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar

        Afyonkarahisar'da, pazar yerinde çıkan silahlı kavgada vurulan pazarcı esnafı 38 yaşındaki Sercan Karabüber, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Karabüber, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar

        Afyonkarahisar'da acı olay, dün akşam saatlerinde Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde meydana geldi.

        Sercan Karabüber, 38 yaşında tezgâhının başında öldürüldü.
        Sercan Karabüber, 38 yaşında tezgâhının başında öldürüldü.

        KAVGADA SİLAHLA VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada pazar esnafı Sercan Karabüber (38), vurularak ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabüber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sercan Karabüber, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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