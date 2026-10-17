Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
Afyonkarahisar'da, pazar yerinde çıkan silahlı kavgada vurulan pazarcı esnafı 38 yaşındaki Sercan Karabüber, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Karabüber, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı
Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da acı olay, dün akşam saatlerinde Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde meydana geldi.Sercan Karabüber, 38 yaşında tezgâhının başında öldürüldü.
KAVGADA SİLAHLA VURULDU
DHA'da yer alan habere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada pazar esnafı Sercan Karabüber (38), vurularak ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabüber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sercan Karabüber, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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