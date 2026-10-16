Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Hollandalı 70 yaşındaki Adrianus Franciscus Henricus De Gouw ile eşi 69 yaşındaki Elisabeth Christina İsabella Antina De Connick, evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:03 Güncelleme:
Antalya'da olay, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yaşandı. Burada yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu Adrianus Franciscus Henricus De Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina De Connick'dan (69) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İKİSİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULUNDU
Önceki gün öğle saatlerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin giriş katındaki koltuk üzerinde çifti hareketsiz vaziyette buldu.
ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Hollandalı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde de duruluyor.
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