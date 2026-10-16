Antalya'da olay, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yaşandı. Burada yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu Adrianus Franciscus Henricus De Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina De Connick'dan (69) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İKİSİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Önceki gün öğle saatlerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin giriş katındaki koltuk üzerinde çifti hareketsiz vaziyette buldu.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Hollandalı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde de duruluyor.