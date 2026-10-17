İstanbul ve Marmara'yı vuran rekor yağış ve selin ardından, İstanbul'da 5 ve Kocaeli'nde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İSTANBUL'DA 5 CAN KAYBI

Fatih'te Mahmut Işıldak (14), Ayazağa'da S.Y (34), Beykoz'da Faik Şentürk, Kağıthane'de ise Ahmet Usta hayatını kaybetmişti.

Kayıp olarak aranan Turgut Dursun'un cansız bedeni dün Ayazağa deresi yakınlarında bulundu. Böylece İstanbul'da yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı.

KOCAELİ'NDEN DE ACI HABER

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin de dün cansız bedeni Kocaeli Körfezi'nde bulundu. Bu acı haberle, sel afetinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu.

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ARACI BULUNDU KENDİSİ YOK

Öte yandan İstanbul'da kayıp olarak 3 vatandaştan biri olan Ahmet Derin'e (63) ait otomobil dün Kağıthane deresinden çıkarıldı ancak Derin'e ulaşılamadı.