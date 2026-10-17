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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor

        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor

        İstanbul'u sele boğan 84 yıllık yağışın ardından 5 kişi mega kentte, 1 kişi de Kocaeli'nde hayatını kaybetti. İstanbul'da sel suyuna kapılan ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor

        İstanbul ve Marmara'yı vuran rekor yağış ve selin ardından, İstanbul'da 5 ve Kocaeli'nde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İSTANBUL'DA 5 CAN KAYBI

        Fatih'te Mahmut Işıldak (14), Ayazağa'da S.Y (34), Beykoz'da Faik Şentürk, Kağıthane'de ise Ahmet Usta hayatını kaybetmişti.

        Kayıp olarak aranan Turgut Dursun'un cansız bedeni dün Ayazağa deresi yakınlarında bulundu. Böylece İstanbul'da yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı.

        KOCAELİ'NDEN DE ACI HABER

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin de dün cansız bedeni Kocaeli Körfezi'nde bulundu. Bu acı haberle, sel afetinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu.

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        ARACI BULUNDU KENDİSİ YOK

        Öte yandan İstanbul'da kayıp olarak 3 vatandaştan biri olan Ahmet Derin'e (63) ait otomobil dün Kağıthane deresinden çıkarıldı ancak Derin'e ulaşılamadı.

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