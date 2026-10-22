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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!

        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren bir kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı. Tekir cinsi kedinin, bilinenin aksine ciğer yerine kuzu pirzolaya yönelmesi de objektife takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!

        Bursa'da akılalmaz olay, Bademli Mahallesi’nde faaliyet gösteren zincir markete giren kedi, kasap reyonundaki etleri yerken alışveriş yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        "BİR ŞEY YAPMAZ ABLA"

        DHA'da yer alan habere göre vatandaşın kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak, “Bir şey yapmaz abla” diye yanıt verildiği iddia edildi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu markette inceleme yapan Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken, 52 bin 800 TL de cezai işlem uygulandı.

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        İL TARIM'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

        Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır."

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