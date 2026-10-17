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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti

        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti

        Osmaniye'de, işlediği suç nedeniyle cezaevinde bulunan 35 yaşındaki İbrahim Ozan D., 10 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine bir evin bahçesinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti

        Osmaniye'de, 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’tan (27) bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine olayla ilgili yürütülen soruşturmada, başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D. (35), Çabuk’u öldürerek annesine ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

        KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

        DHA'daki habere göre itiraf üzerine Akyar köyündeki adrese polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle kazı çalışması başlattı.

        KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI

        Şüphelinin gösterdiği noktada yapılan kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı.

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        BULGULAR İNCELEMEYE ALINDI

        Bulunan kemik parçalarının Mehmet Çabuk’a ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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