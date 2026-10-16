Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Merve, 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Merve, 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Bartın'da, tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        23 yaşındaki Merve ağlattı

        Bartın'da yürek yakan kaza, 28 Eylül’de Yenihan mevkiindeki tünel çıkışında meydana geldi.

        Bartın’dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.

        YOLCU MİNİBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı.

        MERVE AĞIR YARALANMIŞTI

        Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        REKLAM

        17 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 14 Ekim 2026

        Megakent İstanbul sele teslim oldu: Sağanak yağış devam edecek mi? Yollar göle döndü, binaları su bastı, araçlar mahsur kaldı: Motosikletlerin trafiğe çıkışı neden yasaklandı? TBMM gündemindeki 9 maddelik fon teklifinde neler var? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özt...
        #bartın
        #bartın haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Konut satışında düşüş
        Konut satışında düşüş
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! 6 kayıp aranıyor
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! 6 kayıp aranıyor
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        Aldatıcı reklamlara 249 milyon TL ceza
        Aldatıcı reklamlara 249 milyon TL ceza
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        Avukatından açıklama
        Avukatından açıklama
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        Dünyada ve Türkiye’de aranan meslekler
        Dünyada ve Türkiye’de aranan meslekler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Şaşırtan kutlama
        Şaşırtan kutlama