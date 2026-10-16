Merve, 17 gün sonra hayatını kaybetti
Bartın'da, tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu
Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
Bartın'da yürek yakan kaza, 28 Eylül’de Yenihan mevkiindeki tünel çıkışında meydana geldi.
Bartın’dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.
YOLCU MİNİBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı.
MERVE AĞIR YARALANMIŞTI
Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
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17 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı.
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