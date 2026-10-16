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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...

        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki köprünün yıkılması sonucu 2 si çocuk 8 kişi evlerinde mahsur kaldı. Beton elektrik direkleri arasına halatlı düzenek kuruldu. Nefesler tutuldu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...

        Sakarya'da şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor. Sapanca ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından Fevziye Mahallesi’ndeki dere taştı.

        KÖPRÜ YIKILDI EVDE MAHSUR KALDILAR

        DHA'da yer alan habere göre dere üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, derenin iki tarafında bulunan beton elektrik direkleri arasında halatlı düzenek kurdu.

        TEK TEK HAYATA BAĞLANDILAR

        Mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişi, kurulan hat üzerinden karşıya geçirilerek güvenli bölgeye alındı.

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        Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #sakarya
        #sapanca
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